女優の加藤夏希（４０）が２２日までにＸを更新。娘にまつわる「大事件」を明かし、反響が寄せられている。加藤は「大事件が！！」と書き出し、「娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって」と転校を希望したいう。「その理由が『有名人がいるから』」とつづり、「ゆ、有名な親がいるから行ってみたい！！って思われるように頑張ります決意の夜でした」とコメント。続けて「お母さん頑張って舞台