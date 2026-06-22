【新華社東京6月22日】日本の有識者からなる「中国文化財返還運動を進める会」は20日、東京でシンポジウムを開き、日本政府に対して侵略の歴史を直視し、戦争中に中国から略奪した文化財を返還するよう呼びかけた。会議では複数の会員から、戦時中に持ち込まれて今も現存する文化財の多くを政府は来歴不明としているが、中国の芸術様式が明確なものも少なくないとの意見が出され、当時の戦争や対外的侵略という背景を踏まえれ