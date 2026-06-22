ひとくち食べたら、思わずもう1個手が伸びてしまう--それが味玉のおそろしいところ。タレがしみた濃厚な味わいは、ご飯のお供にもおつまみにも、作り置きにも大活躍する万能おかずです。今回は、やみつきになる4つのアレンジをご紹介します。 ▼ピリ辛みそ味のやみつき卵 コチュジャンと味噌を合わせた濃厚なタレに半熟卵を漬け込む、ひとくち食べたら止まらない麻薬卵。ピリ辛のなかに味噌のコクが広がって、ご飯との相性は抜群