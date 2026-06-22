あれもこれも全部俺の手柄にして投稿していた自称イクメン夫。一体どういう神経してるんでしょう…。妻「まさそれ、SNSに投稿しないよね？」夫「するに決ってるじゃ〜ん！」という日々が続いていき、妻のモヤモヤは限界寸前…。早くバレてしまえ！>>【まんが】自称イクメン夫に物申す！(ウーマンエキサイト編集部)