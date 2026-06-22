JKAはG1「第69回オールスター競輪」（8月11〜16日、松山）の出場予定選手153人と、「ドリームレース」「オリオン賞」の出場予定選手を発表した。▽ドリームレース真杉匠（27＝栃木）＜1＞古性優作（35＝大阪）＜2＞吉田拓矢（31＝茨城）＜3＞郡司浩平（35＝神奈川）＜4＞脇本雄太（37＝福井）＜5＞深谷知広（36＝静岡）＜6＞新山響平（32＝青森）＜7＞嘉永泰斗（28＝熊本）＜8＞松浦悠士（35＝広島）＜9＞▽オリオン賞佐藤慎太郎