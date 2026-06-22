榎並大二郎キャスター：FIFAワールドカップ2026で見事、日本がグループステージ第2戦・対チュニジア戦を4 - 0の日本史上最多得点で勝利しました。遠藤玲子キャスター：完璧な勝利でしたね。前半で鎌田大地（かまだ・だいち）選手（29）と上田綺世（うえだ・あやせ）選手（27）が得点、後半は伊東純也（いとう・じゅんや）選手（33）と、再び上田選手が得点。結果、4 - 0とワールドカップでは日本代表史上、最多得点となりました。2