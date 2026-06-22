スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年6月24日から、食感や飲み心地の異なる3種の桃のビバレッジを発売（一部店舗を除く）。発売に先駆けて、6月22日と23日は「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に先行販売を開始します。とろける果肉、シュワッと爽快、ごろっと満足...どれも飲みたくなるラインアップ蒸し暑さを感じる今の季節に、心地よい一杯を選びたくなる3種類が登場します。ピーチ & ピー