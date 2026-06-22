開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、安達智氏によるマンガ「あおのたつき」のポイント還元セールが実施されている。 「あおのたつき」は、江戸最大の遊廓、新吉原を舞台に繰り広げられる和風ファンタジー作品。浮世と冥土のはざまで働くことになった遊女・あおが、迷える魂を救っていく。 現在Kindleストアでは、本作の1巻から2巻、4巻から5巻が約30％のポイント還元の対象