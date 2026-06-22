【第57話】 6月22日 無料公開 第57話「不屈」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月22日、原作・河本ほむら氏、漫画・なだいにし氏によるマンガ「暴力万歳」第57話「不屈」と「『暴力万歳』のコラボグラビア」をヤンマガWebにて無料公開している。 第57話では、カウンター攻撃によってバートルビーの仮面を砕くことに成功した秋田。しかしカウンターにカウンタ