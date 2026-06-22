菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH (ノーレーズンサンドイッチ)」のグランスタ東京店では、「Suicaのペンギン」とのコラボレーションサンドを2026年6月20日から数量限定で販売しています。パケも味わいも特別感満載27年3月に卒業するSuicaの大人気キャラクター「Suicaのペンギン」に感謝の気持ちを伝えたいという想いから、2種類のスペシャルな缶が誕生しました。愛らしい表情のSuicaのペンギン型のサブレでこだわりのクリームを