うどんチェーン店の「山下本気うどん」のららテラス北綾瀬店は、2026年6月22日から24日までの3日間限定で、オープン1周年の「周年祭」を開催しています。クリッパー＆オープナーキーチェーンもらえる日も6月24日にオープン1周年を迎える「山下本気うどん」のららテラス北綾瀬店では、22日から「周年祭」を開催中。22日は「白いカルボナーラうどん」が限定価格980円でお得に食べられるほか、23日・24日は「ロゴ入り！オリジナルクリ