世界卓球の女子団体で準優勝に貢献した卓球の面手凛選手に、岡山県スポーツ特別顕賞が贈られました。 【写真を見る】世界卓球の女子団体で準優勝に貢献 面手凛選手に岡山県スポーツ特別顕賞 県庁を訪れた面手凛選手。ロンドンで開かれた世界卓球選手権の女子団体で銀メダルを獲得した功績が称えられ、伊原木知事から賞状が手渡されました。（面手凛 選手）「初めて世界卓球という大舞台にださせていただけてそしてこ