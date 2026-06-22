瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。22日夜も雨雲のかかるところがあるでしょう。 23日はおおむね曇りで、午後は日差しの届くところがある見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で21度、津山で19度でしょう。22日朝と同じくらいの気温になりそうです。日中の最高気温は岡山と津山で27度、高松で28度でしょう。22日よりも2度以上気温が高くなりそうです。水曜日以降は梅雨らし