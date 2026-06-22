（台北中央社）金融持株会社のキャセイ・フィナンシャル・ホールディングス（国泰金控）が22日に発表した6月の国民経済信頼感調査で、台湾株に対する楽観指数が54.5に達し、過去最高を更新した。調査では、回答者の約7割が上場投資信託（ETF）への投資を通じて、台湾の株式市場に参加していることも明らかになった。台湾株は今年に入り、力強い上昇を見せている。主要株価指数の加権指数は、1月2日の2万9349.81から、6月18日には4