旧日本軍慰安婦被害者を侮辱した疑いで逮捕された韓国の保守系市民団体代表が、逃亡の恐れがないとして不拘束裁判の必要性を強調した。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”と表現して起訴された韓国元教授法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事27単独（イ・イェリム判事）は6月19日、保守系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」の代表であるキム・ビョンホン氏の情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）な