山形県庄内町で、数え年１００歳の人の長寿を祝い、お祝いの賞状が贈られました。 【写真を見る】今年は17人！数え年100歳をお祝い長寿の秘訣は「しっかり食べていること」（山形・庄内町） きょう表彰されたのは庄内町京島に住む檜山朝子さんです。 庄内町では毎年、数え年で１００歳の人たちの長寿を祝い賞状を贈っています。 今年庄内町では１７人が数え年で１００歳になったということです。 きょう賞状が贈られた檜山