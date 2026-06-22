浦和レッズは22日、MF水沼宏太が完全移籍加入することを発表した。水沼は1990年2月22日生まれの現在36歳。横浜F・マリノスの下部組織出身で2008年にトップチームへ昇格すると、その後は栃木SCやサガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪でプレーし、2020年に横浜FMへ復帰した。同クラブでは公式戦通算245試合出場26ゴール54アシストという成績を残し、2022年の明治安田J1リーグ制覇に大きく貢献。昨年1月にニューカッスル・ジェッツへ