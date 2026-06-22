ホームセキュリティは、富裕層向けのサービスというイメージが強い。初期費用20〜30万円、月額5000〜7000円という価格帯は、多くの一般家庭にとって「手の届かない安心」といえる。その構造に疑問を投げかけ、誰でも簡単に防犯対策ができる社会の実現に挑んでいるのが月額980円（税別）のサービス「だれでも簡単ホームセキュリティ」を提供するSecualだ。同社の菊池正和・代表取締役CEOに、サービスの背景や今後の戦略を聞いた。