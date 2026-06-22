アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、自身の強みであるセットプレーについて言及した。21日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026で優勝候補の一角と目されているイングランドは、現地時間17日に行われたグループL第1節でクロアチア代表を4−2で下した。この試合でライスは1アシストを記録。1−1で迎えた42分、右コーナーキックから柔らかく絶妙なクロスをゴール前