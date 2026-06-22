今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第61回（2026年6月22日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）取締ってどういう仕事？りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、いよいよ看護婦に。しかも「取締」という重要な役割を仰せつかる。第13週『白日