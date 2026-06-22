空間スタイリング社は6月18日に、「うつわ検定」がイベント「暮らしのときめき新発見Good Things Good Life Fair withうつわ検定」にて開催した、Instagramフォトコンテストの受賞作品を発表した。同イベントは、高島屋大阪店（大阪府大阪市）で5月13〜26日の期間に行われた。●Instagramで作品を募集同コンテストでは、「うつわのある暮らしフォトコンテスト」「花とお気に入りの花器フォトコンテスト」の2部門で作品を募集し