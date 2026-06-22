元韓国代表MFパク・チソン氏が、FIFAワールドカップ2026での日本代表の活躍に感銘を受けているようだ。22日、韓国メディア『STAR NEWS』が伝えている日本代表は20日に行われたW杯グループF・第2節でチュニジア代表と対戦。日本代表史上W杯最速となる4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世が追加点をマーク。さらに、69分には上田のフリックから抜け出した伊東純也が3点目を挙げたほか、83分には上田が