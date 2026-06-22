浦和レッズは６月22日、水沼宏太が完全移籍で加入すると発表した。現在36歳のMFは、これまで横浜F・マリノスや栃木SC、サガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪でプレーし、2024年に横浜FMからオーストラリアのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFCに完全移籍。直近のシーズンはリーグ戦20試合に出場し、２ゴール２アシストをマークしていた。水沼は浦和の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。 「はじめまし