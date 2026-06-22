【その他の画像・動画等を元記事で観る】 当日まで映画のタイトルを伏せて作品を上映する一日限定の特別イベント『シークレットシネマ』が6月25日に開催（TOHOシネマズ 日比谷＋全国の対象劇場で同時生中継）。このたび、アンバサダーを務める二宮和也を含む、映画業界のキーパーソン3名による貴重な特別鼎談が解禁された。 ■“二宮さんにやってもらいたい、二宮さん以外だったらやめよう！” 特別