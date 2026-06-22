21日に発表された最新のFIFAランキングで日本が16位に浮上したことが中国でも報じられ、注目を集めた。サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に出場している日本は、15日のオランダ戦に2-2で引き分け、21日のチュニジア戦には4-0で勝利した。これにより、日本は大会前の18位から2つ順位を上げ、16位に浮上した。なお、トップ10はアルゼンチン、フランス（＋1）、スペイン（-1）、イングランド、ブラジル（＋1）、モロッコ（＋