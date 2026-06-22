イラン外務省のバガイ報道官は6月22日、「イランと米国が18時間にわたって交渉をおこなったところ、合意文書に達した。関連合意文書は仲介役を務めるカタールとパキスタンの両国によって公表される」と明らかにしました。バガイ報道官は、イランと米国がイランの石油販売許可証の発行やイラン資産の凍結解除などの議題について協議し、良好な進展を得たと明かしました。「交渉チームの作業はこれで終了した」と述べました。また、