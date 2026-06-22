歌手の未唯mie（68）が22日、インスタグラムを更新。ギタリスト押尾コータロー（58）との交流を明かした。「昨日は、国際フォーラムCにて『押尾コータロー25th Anniversary Live Prologue "MY BEST"』」と書き出すと、「12年前に『のるかそるか』小倉久寛さんの舞台で共演してから、仲良ししている押尾さんの記念LIVEに、お祝いに駆けつけました〜」と報告。「この日も、押尾さんの魔法のギター奏法は、4人分の音が奏でられ、