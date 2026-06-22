俳優の北香那が21日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深1：00〜深1：30）に出演。驚きの能力を告白した。【写真】メガネ姿がイイ…新ドラマで心理学者役を熱演する北香那北はこの日、7月7日スタートの火曜ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜後9：00）で共演する眞島秀和とともにゲスト出演。ホロスコープ占い師・彌彌告（みみこ）氏の占いを受けた。ホロスコープ占いから