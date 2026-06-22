バドミントン元日本代表のタレント・潮田玲子（42）が22日、自身のインスタグラムを更新。異色メンバーでのランチショットを披露した。潮田は「先日永島優美ちゃんのラジオに出演した際に話し足りなかったねって事でランチに行ってきました」と報告。「杉本美香ちゃんともランチの約束してるのにもう何年も行けてないって優美ちゃんのリクエストもあり3人で行きました」と伝えた。そして元フジテレビでフリーアナウンサーの