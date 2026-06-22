演歌歌手長山洋子（58）が22日、東京・渋谷区内の所属するレコード会社ビクター本社で、24日発売の新曲「羽後の恋唄」発売記念イベントを行った。現在開催中のサッカーワールドカップ北中米大会について、「生では見られていませんが、ニュースではね」とした。「本当は通しで全部見たいんですけど、結果が分かっちゃっていると…」と苦笑い。日本代表については「想像を超えて、ものすごく強いですね」とし、「もう行くところまで