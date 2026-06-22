歌手の長山洋子さんが、新曲「羽後の恋唄」の発売イベントを開催しました。「羽後の恋唄」は、秋田県・羽後町にて行われる「西馬音内盆踊り」を舞台にした楽曲。新曲イベントと合わせて、長山さんの秋田・羽後町観光大使委嘱式も行われました。【写真を見る】【長山洋子】新曲は久しぶりの恋唄「キュンとしながら歌っています」曲の舞台“西馬音内盆踊り”参加に意欲「絶対に行きたい」表題曲をしっとりと歌い上げた長山さんは、?