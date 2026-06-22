女優の北香那（28）が21日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。大ファンだという芸能人を明かした。占い師の彌彌告（みみこ）氏から「2007年の4月、小3ですね。将来を決める出会いや、方向性を決める出来事があったんじゃないか」と占われ、「うわっ！ありますね」と明るく話した。「しずるの村上さんです」とお笑いコンビ「しずる」の純の名前を挙げ、「もう大ファンで