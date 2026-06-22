演歌歌手長山洋子（58）が22日、東京・渋谷区内の所属するレコード会社ビクター本社で、24日発売の新曲「羽後の恋唄」発売記念イベントを行った。同曲の作家陣は、作詞さくらちさと氏、作曲岡千秋氏、編曲伊戸のりお氏。約700年の歴史を持ち、秋田・羽後町で毎年8月に開催される日本三大盆踊りの1つ「西馬音内盆踊り」を舞台にした恋唄となっている。さくら氏とは初タッグ。「現地に取材で行かれた時に、絵はがきを送っていただい