22日、独ソ戦開始から85年を迎え、モスクワ中心部の「赤の広場」近くにある無名戦士の墓に献花する人たち（タス＝共同）【モスクワ共同】第2次大戦中のナチス・ドイツによるソ連侵攻開始から22日で85年となり、ロシアや旧ソ連構成国で21日から22日にかけて犠牲者らを追悼する式典が行われた。ポーランド国境に近く、侵攻初日に攻撃を受けたベラルーシ西部ブレストの式典ではルカシェンコ大統領の声明が読み上げられた。ルカシ