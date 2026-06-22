◇サッカーFIFAワールドカップグループステージF組第2節日本4−0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)を4−0で下し、1勝1分で勝ち点4としました。サッカー日本代表は公式SNSで試合後の森保一監督のおちゃめな姿をキャッチ。手でハートマークを作り少しはにかんだ様子を投稿しました。▽F組 日本のグループステージ