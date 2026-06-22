俳優浅野忠信（52）が22日までにインスタグラムを更新。妻中田クルミ、俳優松田翔太とのショットなどを投稿した。浅野は「ラルフローレンのミラノでのショー最高でした！着たくなる服がいっぱいありました！ありがとうございます！」と記し、中田と寄り添うショットや、松田とのツーショットなどショーでの写真を投稿した。フォロワーからは「かっこよすぎです」「スーツ姿たまんない」などの声が寄せられた。