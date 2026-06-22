元大阪地検検事で、弁護士の亀井正貴氏が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、北海道旭川市で女子高校生を殺害するなどの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）に懲役27年の実刑判決が下ったことについて解説した。起訴状などによると、内田被告は24年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして、殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた。検察の求刑通り