海外向けWi−Fiレンタル「イモトのWiFi」や「にしたんクリニック」「にしたんARTクリニック」を運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長（56）が22日、自身のTikTokを更新した。自身が話す動画を公開し、サッカー・ワールドカップ（W杯）日本代表の森保一監督とのエピソードを明かした。同監督の人柄を称賛すると同時に「僕の手本にさせていただいております」などと、初対面時の振る舞いが心にしみたと熱弁を振るった。日