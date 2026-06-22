◆ 白球つれづれ2026・第25回楽天に吉井理人監督が誕生して1週間近くが経とうとしている。期しくも、復帰戦となったのが昨年まで指揮を執った古巣のロッテ相手。雨天中止もあり、3連戦は2試合となったが、結果は2連敗。塩川達也前監督代行時代から含めて、今季6度目の5連敗と泥沼状態は続く。今月16日に新監督就任の記者会見が行われた。三木肇前監督の休養と塩川監督代行が発表されてから、わずか6日後のことだ。シーズ