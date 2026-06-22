待望のシリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』の公開日(7月3日)が、いよいよ迫ってきました。楽しみにしている方も多いと思いますが、7月10日には、お馴染みのキャラクターたちが「一番くじ」にも登場。このほど、その全ラインナップが公開されました。⭐+-----------+⭐一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉 👢7月10日(金)より発売🚀 ラインナップがこちら⭐+-----------+⭐. #トイストーリー5