後半24分に伊東のゴールをアシストサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。2ゴールの上田綺世が見せた好アシストにも注目が集まった。上田は前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。チームを勝利に導