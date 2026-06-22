猫が尿を飛ばす『スプレー行為』をする理由 1.自分の縄張りをアピールするため 猫がスプレー行為をする最も大きな理由は、「ここは自分の場所だ」と周囲に知らせるためです。 スプレー行為は普通の排尿とは異なり、壁や家具などの垂直な場所に少量の尿を吹きかけるように行います。猫の尿には個体ごとのニオイ情報が含まれており、いわば「自分専用の名刺」のような役割を持っています。