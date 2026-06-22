サーティワン アイスクリームは、6月23日（火）から「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」（560円）を発売する。「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」発売好きなアイスクリームがホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身する「ハッピーフレンズ」シリーズに、「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類が新たに加わる。キッズサイズのアイスクリームを1個