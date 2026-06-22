チュニジアを圧倒し、ベースキャンプ地・ナッシュビルへ帰還現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦のチュニジア戦で、日本代表は4-0という圧倒的なスコアで大勝を飾った。サッカー日本代表公式Xは、決戦地から拠点のアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ地に戻った選手たちの様子を公開。5大会連続のW杯メンバーとしてチームを牽引するDF長友佑都が放つ、ベテランならではの研ぎ澄まされ