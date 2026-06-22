資料ウナギ 中東情勢などの影響でさまざまなものの価格が上がる中、「ウナギ」は2026年、安くなっているそうです。7月には土用の丑の日が控えるなかで価格が2025年と比べて下がる理由とは？ （松木梨菜リポート）「こちらのスーパーでは7月の土用の丑の日をPRするPOPがたくさん貼られています。店頭でもウナギのかば焼きが販売されていて、去年よりも1割から3割価格が安いそうです」 高松市のス