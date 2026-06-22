名水と豊かな自然に恵まれた岐阜県養老町。養老の滝をはじめ、歴史ある宿や名物サイダーなど、この土地ならではの魅力が点在しています。 ■由緒ある宿と養老サイダー 1764年創業の「千歳楼（せんざいろう）」。国の登録有形文化財に指定されている老舗旅館で、大正天皇をはじめ、日本画の巨匠・横山大観なども訪れた由緒ある宿です。現在も宿泊することができます。 また、養老公園内にある「