FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり（撮影＝川島彩水） FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりの2組がメジャーデビュー20周年という節目に6月20日・21日の2日間、東京ガーデンシアターで「FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜」を開催。20年前、四国の小さなライブハウスで出会って交わした約束が、ついにデビュー20周年という「ハタチ」の記念すべ