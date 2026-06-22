自社のサプリメント事業を巡り、ウソの投資話を持ちかけて現金をだまし取ったとして、社長の女ら3人が再逮捕されました。警察によりますと、再逮捕されたのは東京の「ハイメディックジャパン」社長・重富真佐枝容疑者(72)と、名古屋市の自営業・小池順也容疑者(27)ら男女3人です。3人はおととし、天白区の男性(33)に「商品開発で得た利益で1.5倍にして返す」などと自社のサプリメントを巡るウソの出資を持ちかけ、あわせて43