演歌歌手の長山洋子が２２日、都内で新曲「羽後の恋唄」の発売記念イベントを行った。秋田県南部の羽後町で８月に行われる「西馬音内（にしもない）盆踊り」を舞台に、秘めた恋心を表現した楽曲。１９９９年の「さだめ雪」以来の作曲の岡千秋氏とのタッグに「久しぶりの恋唄。キュンとしながら歌わせていただきました」と語った。今作を機に羽後町観光大使にも就任することとなり、この日委嘱状を受け取った。盆踊り初日の１