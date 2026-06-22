広島のフレディ・ターノック投手が中継ぎに転向することが２２日、明らかになった。菊地原１軍投手チーフコーチが「（２６日の）阪神戦から中に入る予定」と明言した。ここまで８試合に先発し０勝４敗、防御率４・１０の新助っ人。２巡目以降に複数失点する場面が多く「立ち上がりの球の強さ、キレは魅力」と長所を生かすための配置転換になる。４回５失点（自責４）で敗戦投手となった１９日・ヤクルト戦（神宮）の翌２０日に